Байден заверил, что США не отправляют военных на Украину

США не отправляют военных на Украину, ограничиваясь материальными средствами на миллиарды долларов, заверил журналистов президент Штатов Джо Байден.

"Отправляем ли мы войска на Украину? Нет. Мы отправляем материальные средства, как и раньше, на миллиарды долларов", — приводит его ответ на соответствующий вопрос пресс-служба Белого дома.