Байден заверил, что США не отправляют военных на Украину
США не отправляют военных на Украину, ограничиваясь материальными средствами на миллиарды долларов, заверил журналистов президент Штатов Джо Байден.
"Отправляем ли мы войска на Украину? Нет. Мы отправляем материальные средства, как и раньше, на миллиарды долларов", — приводит его ответ на соответствующий вопрос пресс-служба Белого дома.
Лайф писал, что США закупят системы ПВО NASAMS для Украины на миллиард долларов. Сообщается, что производство и доставка комплексов занимает около двух лет, однако Вашингтон планирует добиться сокращения этого срока.
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