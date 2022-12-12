Сварщика и прораба задержали по делу о смертоносном пожаре в OBI в Химках
Два человека задержаны по уголовному делу о пожаре в гипермаркете OBI в Химках
Сварщика и прораба задержали по уголовному делу о пожаре в гипермаркете OBI в Химках, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает Главное следственное управление СКР по Московской области.
"Следователем следственного отдела по г. Химки ГСУ СК России по Московской области задержаны прораб и сварщик строительно-технической фирмы, подозреваемые в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к крупному пожару в торговом центре в г. Химки и гибели человека — п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ", — сказано в сообщении ведомства.
Напомним, в Москве со взрывами загорелся гипермаркет OBI в торговом центре "Мега Химки". Изначально площадь пожара составляла семь тысяч квадратов, однако затем возросла до 18 тысяч квадратных метров. Сообщалось, что причиной возгорания могло стать нарушение техники безопасности при сварочных работах. Погиб охранник OBI, его тело нашли на улице с пробитой головой.
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