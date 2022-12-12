Сварщика и прораба задержали по делу о смертоносном пожаре в OBI в Химках

Сварщика и прораба задержали по уголовному делу о пожаре в гипермаркете OBI в Химках, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает Главное следственное управление СКР по Московской области.

"Следователем следственного отдела по г. Химки ГСУ СК России по Московской области задержаны прораб и сварщик строительно-технической фирмы, подозреваемые в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к крупному пожару в торговом центре в г. Химки и гибели человека — п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ", — сказано в сообщении ведомства.