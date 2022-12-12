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12 декабря, 19:07

Участники G7 призвали другие страны использовать потолок цен на нефть из России

Участники "Большой семёрки" призывают третьи страны воспользоваться предельной ценой на сырьё из России, при планировании импортировать сырую нефть и нефтепродукты по морю. Сами же страны G7 подтвердили намерение постепенно отказаться от энергоресурсов российского происхождения на рынках.

"Мы призываем третьи страны, желающие импортировать сырую нефть и нефтепродукты российского происхождения, перевозимые морским транспортом, использовать предельные цены. Мы подтверждаем наше решение о том, что предельная цена на нефтепродукты российского происхождения вступит в силу 5 февраля 2023 года", — говорится в заявлении, опубликованном на портале G7.

В Кремле анонсировали скорый ответ на потолок цен на нефть из РФ

В Кремле анонсировали скорый ответ на потолок цен на нефть из РФ

Лайф писал, что 5 декабря вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из РФ на уровне в 60 долларов за баррель. После этого цены на сырьё стали падать, а у берегов Турции образовалась пробка из танкеров. В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что рестрикция не принесёт России ощутимого ущерба.

В Эр-Рияде усомнились в эффективности потолка цен на российскую нефть

В Эр-Рияде усомнились в эффективности потолка цен на российскую нефть

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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