Участники G7 призвали другие страны использовать потолок цен на нефть из России

Участники "Большой семёрки" призывают третьи страны воспользоваться предельной ценой на сырьё из России, при планировании импортировать сырую нефть и нефтепродукты по морю. Сами же страны G7 подтвердили намерение постепенно отказаться от энергоресурсов российского происхождения на рынках.

"Мы призываем третьи страны, желающие импортировать сырую нефть и нефтепродукты российского происхождения, перевозимые морским транспортом, использовать предельные цены. Мы подтверждаем наше решение о том, что предельная цена на нефтепродукты российского происхождения вступит в силу 5 февраля 2023 года", — говорится в заявлении, опубликованном на портале G7.