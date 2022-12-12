На Западе могут отвернуться от Зеленского из-за притеснений УПЦ, пишут СМИ

Западное сообщество изменит отношение к украинскому конфликту из-за гонений Киева на каноническую Украинскую православную церковь. Об этом написал обозреватель Newsweek Джонатан Тобин.

"Это финальное доказательство диктаторского режима Зеленского подпортит его репутацию борца за демократию XXI века", — указал он в материале.

Западу, уверен журналист, станет всё сложнее закрывать глаза на действия украинского президента, который долгое время успешно эксплуатировал навязанный СМИ положительный образ, благодаря чему киевские власти получали огромные средства за счёт американских налогоплательщиков.

Используя конфликт с Россией как предлог, Зеленский проводит "вопиющую авторитарную политику". Тобин предлагает Байдену и поддерживающим его СМИ, если те намерены продолжать просить американцев платить за ведущий к поражению затянувшийся конфликт, приносящий только жертвы, быть честными в отношении человека, который получает все эти деньги.