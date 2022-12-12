В Херсонской области считают покушением подрыв автомобиля с замглавы региона

Подрыв автомобиля с первым заместителем губернатора Херсонской области Виталием Булюком был покушением, организованным украинской стороной. Об этом заявили в региональной администрации.

"Во время рабочей поездки в город Скадовск украинские террористы совершили попытку покушения на убийство Виталия Викторовича Булюка, подорвав его автомобиль", — сказано в записи в телеграм-канале.

Сейчас жизни чиновника ничего не угрожает, сотрудниками скорой помощи приняты все необходимые меры. В администрации заявили, что делом занимаются правоохранители, а все виновные будут найдены и понесут наказание.