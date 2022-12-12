Во Франции обеспокоились из-за конвертов со взрывчаткой, пишут СМИ

Во Франции существует угроза возможной рассылки конвертов со взрывчаткой и опасным содержимым. Об этом пишет газета Le Figaro, ссылаясь на закрытый доклад Генерального секретариата обороны и нацбезопасности (SGDSN) при французском правительстве.

Поводом для тревоги послужили посылки, которые ранее получили в Правительстве Испании, Посольстве Украины в Мадриде и ряде организаций на территории страны, а также аналогичные случаи с украинскими диппредставительствами в других странах ЕС. Согласно данным издания, посылку с опасным содержимым получило и Посольство Украины в Париже. Однако информации о взрывчатке или "органических материалах" вроде крови или частей тела животных, как сообщалось в некоторых случаях, нет.

В секретариате всерьёз опасаются, что такая практика может распространиться на французские компании и административные здания. Газета утверждает, что подобные отправления уже получили в некоторых компаниях, занимающихся производством вооружения, и в "космических структурах ЕС". В секретариате настоятельно рекомендуют проинформировать потенциальные цели о такой рассылке и просвечивать конверты рентгеном в случае сомнений, а также дожидаться профильных специалистов для их вскрытия.