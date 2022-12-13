Учёные из Мадрида выяснили причины скользкости льда

Принято считать, что скольжение на льду обеспечивается присутствием жидкости между твёрдым предметом и льдом. Но специалисты выдвигали разные гипотезы о причинах этого таяния: Майкл Фарадей говорил об особом свойстве ледяной поверхности подтаивать при отрицательных температурах, Джеймс Томсон рассматривал таяние льда под давлением, а Филип Боуден выдвигал гипотезу таяния из-за трения.

Специалисты провели симуляцию и выяснили, что все три вышеперечисленные теории верны. Эта комбинация факторов придаёт поверхности льда исключительный самовосстанавливающийся смазочный слой. По мере увеличения давления существующая изначально смазка вытесняется из пространства между поверхностями, что оставляет их в прямом контакте. Однако это же давление приводит к появлению дополнительной смазки, и скольжение сохраняется. То же самое происходит и при трении. Исследователи выразили надежду, что их моделирование позволит сделать транспортные средства и обувь менее скользящими и создать более эффективные смазочные вещества для механизмов.