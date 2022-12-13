В Китае заявили, что признание Меркель показало истинное отношение Запада к РФ
GT: Признание Меркель показало, что Запад всегда считал Россию противником
Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях показало лицемерное отношение коллективного Запада к России. Об этом пишет Global Times. В материале указано, что западные государства никогда по-настоящему не рассматривали Москву в качестве партнёра по диалогу.
"Признание Меркель по поводу Минских соглашений также показало, что некоторые западные страны, особенно США, вообще не соблюдают договорные обязательства. Они могут очень легко отказаться от своих слов", — отмечается в публикации.
Кроме того, в статье говорится, что Вашингтон и его союзники хотели втянуть Москву в конфликт с Киевом, а урегулирование кризиса никогда не отвечало их интересам. Также авторы материала добавили, что для многих партнёров США Россия всегда оставалась потенциальным врагом с момента распада СССР из-за её огромной военной мощи и политической системы.
Ранее Лайф сообщал о том, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в одном из интервью заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". По её словам, Незалежная тех лет и сегодня — разные страны. В МИД РФ заявили, что признание экс-канцлера может быть использовано для разбирательств в рамках трибунала. Президент России Владимир Путин признался, что разочарован заявлением Меркель.
ТАСС / DPA / Sven Hoppe