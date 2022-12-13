В Китае заявили, что признание Меркель показало истинное отношение Запада к РФ

Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях показало лицемерное отношение коллективного Запада к России. Об этом пишет Global Times. В материале указано, что западные государства никогда по-настоящему не рассматривали Москву в качестве партнёра по диалогу.

"Признание Меркель по поводу Минских соглашений также показало, что некоторые западные страны, особенно США, вообще не соблюдают договорные обязательства. Они могут очень легко отказаться от своих слов", — отмечается в публикации.