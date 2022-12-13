Lamoda будет работать под прежним брендом после покупки владельцем "Стокманна"

Компания Global Fashion Group (GFG) официально завершила продажу бизнеса Lamoda в России, Казахстане и Белоруссии владельцу "Стокманна" Якову Панченко. Это следует из заявления GFG.

"В соответствии с объявлением компании от 7 октября 2022 года сегодня успешно завершилась сделка по продаже компанией GFG бизнеса Lamoda розничному инвестору в сфере моды Якову Панченко", — сказано в заявлении.

Как уточнили в GFG, они получили выручку в размере 95 млн евро "в дополнение к денежным средствам, принадлежащим бизнесу Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 года". При этом компания продолжит работу под прежним брендом, управляющий состав команды меняться не будет.