Lamoda будет работать под прежним брендом после покупки владельцем "Стокманна"
Владелец "Стокманна" завершил сделку по приобретению Lamoda в России
Компания Global Fashion Group (GFG) официально завершила продажу бизнеса Lamoda в России, Казахстане и Белоруссии владельцу "Стокманна" Якову Панченко. Это следует из заявления GFG.
"В соответствии с объявлением компании от 7 октября 2022 года сегодня успешно завершилась сделка по продаже компанией GFG бизнеса Lamoda розничному инвестору в сфере моды Якову Панченко", — сказано в заявлении.
Как уточнили в GFG, они получили выручку в размере 95 млн евро "в дополнение к денежным средствам, принадлежащим бизнесу Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 года". При этом компания продолжит работу под прежним брендом, управляющий состав команды меняться не будет.
Ранее Лайф сообщал, что магазины Zara испанского холдинга Inditex возобновят деятельность в России уже в начале 2023 года. Правда, работать они будут под другим названием.
ТАСС / "Ведомости" / Stoulov Maxim