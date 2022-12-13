Reuters: Некоторые страны ЕС предприняли демарш после слов Макрона о России
Дипломаты нескольких стран Восточной Европы предприняли демарш на фоне заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона о гарантиях безопасности для России. Об этом пишет Reuters.
Представители Чехии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Эстонии доставили письменный демарш в директорат континентальной Европы французского МИД. Официального подтверждения этой информации нет.
По данным агентства, черновик этого документа был распространён в ЕС на прошлой неделе чешской стороной.
Ранее Макрон заявил, что Франция никогда не стремилась к уничтожению России. Лидер Пятой республики также заверил, что в его стране "всегда уважали народ РФ".
Twitter / Emmanuel Macron