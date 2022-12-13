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12 декабря, 22:24

Reuters: Некоторые страны ЕС предприняли демарш после слов Макрона о России

Дипломаты нескольких стран Восточной Европы предприняли демарш на фоне заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона о гарантиях безопасности для России. Об этом пишет Reuters.

Представители Чехии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Эстонии доставили письменный демарш в директорат континентальной Европы французского МИД. Официального подтверждения этой информации нет.

По данным агентства, черновик этого документа был распространён в ЕС на прошлой неделе чешской стороной.

Захарова назвала прекрасным посылом слова Макрона о гарантиях безопасности для РФ

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Ранее Макрон заявил, что Франция никогда не стремилась к уничтожению России. Лидер Пятой республики также заверил, что в его стране "всегда уважали народ РФ".

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Twitter / Emmanuel Macron

Артур Лапсаков

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