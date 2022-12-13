В Москве прошёл масштабный всероссийский турнир по тхэквондо МФТ

В легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА 11 декабря состоялся самый масштабный турнир по тхэквондо МФТ — Всероссийские соревнования "Московский вызов".

В этом году в соревнованиях приняло участие 2400 спортсменов из 38 регионов России, в том числе из ЛНР. Также на турнир приехали спортсмены из Белоруссии и Казахстана. Данные состязания проводит Общероссийская общественная организация "Федерация тхэквондо (МФТ) России" при поддержке ГСУ СК РФ по Москве, Минобороны РФ, 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, Фонда социальной поддержки сотрудников МВД РФ, Центрального спортивного клуба Армии и Добровольного спортивного общества "Контакт".

Масштабные всероссийские соревнования по тхэквондо МФТ "Московский вызов". Фото © Предоставлено Лайфу

Как указали в Федерации тхэквондо МФТ, из года в год соревнования становятся более массовыми и красивыми, организация всё сложнее. Кроме того, на них действительно выросло не одно поколение спортсменов.

В организации подчеркнули, что Федерация тхэквондо МФТ продолжает свои традиции, а также планомерно увеличивает рост количества участников турнира и вовлечённых гостей.