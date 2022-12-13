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13 декабря, 15:01

Умер кинокритик Армен Медведев

На 85-м году жизни умер кинокритик и экс-глава Госкино Армен Медведев

<p>Армен Медведев. Обложка © ТАСС / Михаил Почуев</p>

Армен Медведев. Обложка © ТАСС / Михаил Почуев

На 85-м году жизни умер кинокритик и бывший глава Госкино Армен Медведев. Утрату подтвердил ответственный секретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин.

"Да", ответил он РИА "Новости" на соответствующий вопрос.

Согласно источнику агентства из окружения погибшего, кинокритик скончался сегодня днём.

Армен Медведев был известен как кинокритик, киновед, кинопродюсер, а также бывший главный редактор журнала "Искусство кино" и экс-глава Госкино. Некоторое время являлся президентом выборгского кинофестиваля "Окно в Европу". Также был награждён призом "Кинотавра" за выдающийся вклад в развитие отечественного кинематографа.

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