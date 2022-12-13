Умер кинокритик Армен Медведев

На 85-м году жизни умер кинокритик и бывший глава Госкино Армен Медведев. Утрату подтвердил ответственный секретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин.

"Да", — ответил он РИА "Новости" на соответствующий вопрос.

Согласно источнику агентства из окружения погибшего, кинокритик скончался сегодня днём.

Армен Медведев был известен как кинокритик, киновед, кинопродюсер, а также бывший главный редактор журнала "Искусство кино" и экс-глава Госкино. Некоторое время являлся президентом выборгского кинофестиваля "Окно в Европу". Также был награждён призом "Кинотавра" за выдающийся вклад в развитие отечественного кинематографа.