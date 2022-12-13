Автор музыки к сериалу "Твин Пикс" Анджело Бадаламенти умер в возрасте 85 лет

Американский композитор Анджело Бадаламенти, автор музыки к сериалу "Твин Пикс" скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

По его информации, композитор умер у себя дома в Линкольн-Парке, штат Нью-Джерси. За работу над сериалом "Твин Пикс" Бадаламенти был удостоен "Грэмми". Он также написал музыку к фильмам "Малхолланд Драйв", "Шоссе в никуда" и "Пляж".