Тимоти Шаламе сообщил о завершении съёмок второй части фильма "Дюна"
Популярный актёр Тимоти Шаламе, сыгравший роль Пола Атрейдеса в фильме "Дюна", сообщил о завершении съёмок второй части киноленты. Об этом артист рассказал в соцсетях.
Режиссёром и продюсером сиквела выступил создатель первой части — Дени Вильнёв. Съёмки стартовали в июле этого года, они проходили в Будапеште, Абу-Даби, Иордании и Италии. В общей сложности съёмочный процесс продлился около пяти месяцев.
Вторая часть научно-фантастического фильма "Дюна" рассказывает о приключениях главного героя — Пола Атрейдеса — после того, как он объединился с фрименами, чтобы отомстить заговорщикам, уничтожившим его семью. В фильме также сыграют Ребекка Фергюсон, Зендея, Джош Бролин, Хавьер Бардем, Стеллан Скарсгорд, Дэйв Батиста, Шарлотта Рэмплинг и Стивен Хендерсон.
Премьера сиквела запланирована на 3 октября 2023 года. Первая часть фильма по роману писателя Фрэнка Герберта вышла на экраны в сентябре 2021-го и собрала в мировом прокате более 400 миллионов долларов.
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Twitter / Legendary