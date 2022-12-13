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12 декабря, 22:49

Тимоти Шаламе сообщил о завершении съёмок второй части фильма "Дюна"

Популярный актёр Тимоти Шаламе, сыгравший роль Пола Атрейдеса в фильме "Дюна", сообщил о завершении съёмок второй части киноленты. Об этом артист рассказал в соцсетях.

Режиссёром и продюсером сиквела выступил создатель первой части — Дени Вильнёв. Съёмки стартовали в июле этого года, они проходили в Будапеште, Абу-Даби, Иордании и Италии. В общей сложности съёмочный процесс продлился около пяти месяцев.

Вторая часть научно-фантастического фильма "Дюна" рассказывает о приключениях главного героя — Пола Атрейдеса — после того, как он объединился с фрименами, чтобы отомстить заговорщикам, уничтожившим его семью. В фильме также сыграют Ребекка Фергюсон, Зендея, Джош Бролин, Хавьер Бардем, Стеллан Скарсгорд, Дэйв Батиста, Шарлотта Рэмплинг и Стивен Хендерсон.

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Премьера сиквела запланирована на 3 октября 2023 года. Первая часть фильма по роману писателя Фрэнка Герберта вышла на экраны в сентябре 2021-го и собрала в мировом прокате более 400 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что знаменитый актёр Джеки Чан ведёт переговоры о съёмках четвёртой части комедийного экшена "Час пик". Как рассказал 68-летний артист, в ближайшее время он встретится с неким режиссёром (имя не раскрыл). При этом Чан заверил, что сценарий картины уже написан.

Обложка ©

Twitter / Legendary

Иван Косицын

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