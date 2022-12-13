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13 декабря, 14:54

Курс евро превысил 67 рублей впервые с 30 мая

В ходе валютных торгов на Московской бирже курс евро превысил 67 рублей впервые с 30 мая текущего года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По информации на площадке в 16:58 мск, курс европейской валюты прибавлял 1,04% и находился на уровне 67,01 рубля. К 17:02 мск он продолжил движение вверх и достиг 67,12 рубля (+1,21%). Курс доллара тоже вырос до 63,12 рубля (+0,51%).

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Ранее аналитик Богдан Зварич спрогнозировал, до какой отметки подрастёт доллар к концу года. Эксперт заметил, что американская валюта в начале недели выросла и укрепилась из-за ухудшения ожиданий инвесторов от мировой экономики.

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ТАСС / Михаил Метцель

Ирина Фальке

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