В ходе валютных торгов на Московской бирже курс евро превысил 67 рублей впервые с 30 мая текущего года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По информации на площадке в 16:58 мск, курс европейской валюты прибавлял 1,04% и находился на уровне 67,01 рубля. К 17:02 мск он продолжил движение вверх и достиг 67,12 рубля (+1,21%). Курс доллара тоже вырос до 63,12 рубля (+0,51%).