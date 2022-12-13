Психологи объяснили, почему каникулы могут вызвать у детей стресс

Детские психологи из Ратгерского университета в США установили, что праздничные каникулы могут спровоцировать у детей стресс. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Neuroscience.

Учёные утверждают, что дети чувствительны к переменам. А поскольку на каникулах они много контактируют со взрослыми, которые испытывают стресс из-за подготовки к праздникам и в целом меняют привычный распорядок дня, у ребёнка сбивается режим питания и сна. Это может привести к значительным изменениям в настроении и поведении.

"Многие дети испытывают трудности с эмоциональным языком и не могут поделиться своим эмоциональным опытом. Дети могут испытывать физические проблемы, например, боли в животе, спине или головные боли", — говорят исследователи.

На фоне этого психологи советуют больше разговаривать с детьми в этот период, соблюдать привычный режим дня, а также поощрять физическую активность.