В России официально зафиксированы случаи смерти от свиного гриппа

В России есть случаи смерти от свиного гриппа, но таких пациентов единицы. Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио "Комсомольская правда".

По её словам, среди умерших не было привитых граждан. Более того, количество пациентов, которые заболели после прививки, по официальным данным, составляет всего около 200 человек.

"К сожалению, есть и умершие, но это единицы. Среди них привитых нет совсем", — приводит слова Поповой kp.ru.