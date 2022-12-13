В России официально зафиксированы случаи смерти от свиного гриппа
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России есть случаи смерти от свиного гриппа
В России есть случаи смерти от свиного гриппа, но таких пациентов единицы. Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио "Комсомольская правда".
По её словам, среди умерших не было привитых граждан. Более того, количество пациентов, которые заболели после прививки, по официальным данным, составляет всего около 200 человек.
"К сожалению, есть и умершие, но это единицы. Среди них привитых нет совсем", — приводит слова Поповой kp.ru.
Ранее стало известно, что свиной грипп выявлен уже в 82 регионах России, а наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в нашей стране фиксируются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Якутии, Астраханской области и на Чукотке.
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ТАСС / Вячеслав Прокофьев