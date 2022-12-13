Стюардесса не влезла в кресло самолёта, потеряла работу и обвинила компанию в расизме

Бывшая стюардесса американской авиакомпании Spirit Airlines обвинила руководство авиаперевозчика в расизме, заявив, что её подвергли дискриминации и уволили незаконно. Об этом пишет Daily Mail.

По словам темнокожей Челсии Блэкмон, из-за избыточного веса она не влезла в кресло для бортпроводников и не смогла застегнуть на себе ремень безопасности. В то же время её белокожая коллега столкнулась с такой же проблемой, однако ей якобы дали шанс сбросить лишний вес и тем самым сохранить работу.

В судебном иске к авиакомпании Блэкмон указала, что прошла обучение и соответствует всем требованиям безопасности. Во время полётов она, как правило, пристёгивалась специальным удлинённым ремнём, однако однажды этот ремень ей не выдали, попросив покинуть борт лайнера. Ситуация повторилась дважды, и тогда бортпроводницу отстранили от работы.

Девушка уверена, что сотрудники авиакомпании сделали это специально, чтобы найти основания для увольнения. На суде она заявила, что авиаперевозчик пренебрёг её гражданскими правами, и теперь требует возврата зарплаты, возмещения судебных издержек и компенсации морального вреда.