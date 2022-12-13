Россиянин случайно поджёг себя посреди глухой тайги

Житель Тувы пытался разжечь костёр в тайге и случайно поджёг себя. Эвакуировать мужчину с ожогами рук, ног и лица пришлось спасателям на вертолёте. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

Спасатели эвакуировали пострадавшего жителя Тувы из тайги. Видео © Телеграм-канал МЧС России

"12 декабря дежурному Тувинского ПСО МЧС России поступило сообщение о необходимости транспортировать из тайги мужчину 33 лет. Пострадавший получил термический ожог лица, руки и обеих ног, разжигая костёр с помощью бензина", — говорится в сообщении ведомства.

На помощь пострадавшему вылетел вертолёт санавиации МИ-8 с врачами и спасателями, которые и доставили мужчину в аэропорт Кызыла, а оттуда бригада скорой помощи перевезла его в больницу.