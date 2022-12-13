Россиянин случайно поджёг себя посреди глухой тайги
Житель Тувы случайно поджёг себя, разводя костёр в тайге
Житель Тувы пытался разжечь костёр в тайге и случайно поджёг себя. Эвакуировать мужчину с ожогами рук, ног и лица пришлось спасателям на вертолёте. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.
Спасатели эвакуировали пострадавшего жителя Тувы из тайги. Видео © Телеграм-канал МЧС России
"12 декабря дежурному Тувинского ПСО МЧС России поступило сообщение о необходимости транспортировать из тайги мужчину 33 лет. Пострадавший получил термический ожог лица, руки и обеих ног, разжигая костёр с помощью бензина", — говорится в сообщении ведомства.
На помощь пострадавшему вылетел вертолёт санавиации МИ-8 с врачами и спасателями, которые и доставили мужчину в аэропорт Кызыла, а оттуда бригада скорой помощи перевезла его в больницу.
А ранее Лайф рассказывал историю чудесного спасения 87-летней пенсионерки из Калининграда, которая девять суток провела в лесу, питаясь травой и листьями. Бабушку обнаружила супружеская пара, которая также заблудилась, когда пошла за грибами.
Телеграм-канал МЧС России