Кристина Асмус после скандала из-за "обоссанного" дома пошутила про оплату коммуналки
Кристина Асмус. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Бывшая жена Гарика Харламова никак не может закрыть тему финансов. В своих соцсетях Кристина Асмус пошутила, что у неё хватает денег на репетиторов дочери и даже предложила оплатить некоторым подписчикам коммуналку.
"Хорошо, что наши дети лучше нас. Хорошо, что моих гонораров хватает на всех репетиторов дочке. Хватит, кстати, и на коммуналку кому-то, оставляйте заявки в комментариях", — написала актриса.
Таким образом бывшая пассия Харламова сделала отсылку на их недавний скандал, когда они переругались из-за дома и выставили грязное бельё напоказ. Актриса ответила экс-супругу, который грубо пошутил, что после развода оставил ей с дочерью "облёванный и обоссанный" дом. Асмус заявила, что юморист вообще не отдал никакого жилья, добавив, что подобные шутки говорят о том, что у Харламова нет "чувства такта и честности".