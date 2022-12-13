Кристина Асмус после скандала из-за "обоссанного" дома пошутила про оплату коммуналки

Бывшая жена Гарика Харламова никак не может закрыть тему финансов. В своих соцсетях Кристина Асмус пошутила, что у неё хватает денег на репетиторов дочери и даже предложила оплатить некоторым подписчикам коммуналку.

"Хорошо, что наши дети лучше нас. Хорошо, что моих гонораров хватает на всех репетиторов дочке. Хватит, кстати, и на коммуналку кому-то, оставляйте заявки в комментариях", — написала актриса.