Захарова раскрыла заговор молчания о крупнейшей экологической катастрофе в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила американские СМИ и экозащитников в замалчивании самого крупного разлива нефти в США за последнее десятилетие. Она объяснила это ангажированностью: "Экология экологией, а политика по расписанию".

"О разливе молчат, но если и сообщают, то как бы между делом, и неохотно признают, что это "крупнейший прорыв нефтепровода в его истории". Речь идёт о загрязнении десятками тысячей баррелей нефти территории. Но в медиапространстве как будто ничего не произошло. Где же "разоблачительные" статьи в CNN вроде тех, которые они печатают, когда рассказывают об инцидентах в других странах?" — написала она в телеграм-канале.

Захарова напомнила, что 7 декабря произошла крупнейшая экологическая катастрофа на границе штатов Канзас и Небраска. Свыше 14 тысяч баррелей нефти оказалось в местной реке из-за утечки на американо-канадском нефтепроводе Keystone Pipeline, которым владеет компания TC Energy. Дипломат заметила, что зарубежные СМИ подают информацию крайне дозированно, "потому что невыгодно, потому что зелёная повестка".

"И как вообще при демократах, известных своей экологической ангажированностью, может произойти такая катастрофа? А вот может", — подчеркнула Захарова и добавила, что никаких заявлений не делали природоохранные организации Greenpeace, Nature Conservancy Canada, WWF, EDF, EICES, FFI, Global Green, IUCN и Birdlife International.