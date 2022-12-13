Свиной грипп выявили почти во всех регионах России

Свиной грипп выявлен уже в 82 регионах России, а наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в нашей стране фиксируются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, в Якутии, в Астраханской области и на Чукотке. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Роспотребнадзора.

"Наиболее высокой остается доля риновирусов (9,7%), РС-вирусов (9,3%), метапневмовирусов (7,2 %), сезонных коронавирусов (5,3%). Доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться и составляет в настоящее время - 52,5%. Среди штаммов преобладает А(H1N1)-2009, так называемый "свиной грипп", — сообщили в ведомстве.

Помимо регионов-лидеров антирейтинга, высокую заболеваемость также фиксируют в Республике Коми, Ханты-Мансийском АО и Республике Бурятия. Много болеют жители Костромской и Вологодской областей.

"Было отмечено, что показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. В 37 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийский показатель", — сказано в сообщении Роспотребнадзора.