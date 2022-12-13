Говядину и яблоки предложили исключить из списка соцпродуктов

Введённые меры по ограничению цен на социально значимые продукты дали положительный результат, заявили в центре агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС по итогам исследований. При этом там считают, что перечень социально значимых продуктов следует пересмотреть.

"Общественные дискуссии и действия правительства по ограничению цен имеют положительный результат преимущественно в части психологического эффекта. Учитывая это, в качестве рекомендации было предложено правительству сократить перечень социально значимых продуктов", — приводит РБК текст исследования.

Так, из перечня предлагается исключить продукты, входящие в рацион обеспеченных семей или занимающие мизерную долю в бюджете, а также импортные товары. Например, это касается говядины или яблок.