Говядину и яблоки предложили исключить из списка соцпродуктов
РБК: В России предложили убрать говядину и яблоки из списка соцпродуктов
Введённые меры по ограничению цен на социально значимые продукты дали положительный результат, заявили в центре агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС по итогам исследований. При этом там считают, что перечень социально значимых продуктов следует пересмотреть.
"Общественные дискуссии и действия правительства по ограничению цен имеют положительный результат преимущественно в части психологического эффекта. Учитывая это, в качестве рекомендации было предложено правительству сократить перечень социально значимых продуктов", — приводит РБК текст исследования.
Так, из перечня предлагается исключить продукты, входящие в рацион обеспеченных семей или занимающие мизерную долю в бюджете, а также импортные товары. Например, это касается говядины или яблок.
Кстати, ранее Лайф писал, что в России к концу 2022 года цены на продовольственные товары в среднем вырастут на 10%. В первую очередь это коснётся овощей и фруктов. Рост цен происходит ввиду зависимости России от импортных товаров, которые в стране невозможно сохранить до следующего сезона, уточнил эксперт.
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