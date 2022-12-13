Власти США предлагали Буту оболгать Путина взамен на грин-карту для всей семьи
Виктор Бут раскрыл, как в тюрьме США ему предлагали оболгать Путина в обмен на грин-карту
Вернувшийся в Россию из американской тюрьмы Виктор Бут заявил, что в США ему предлагали сделать ряд заведомо ложных заявлений про президента РФ Владимира Путина. По словам россиянина, если бы он согласился, то мог с лёгкостью получить грин-карту для семьи, а также намного раньше выйти из тюрьмы, пишет kp.ru.
Бизнесмен уточнил, что подобные предложения ему делали на стадии следствия, когда американские силовики оказывали давление, причём не только на него, но и на семью. По словам Бута, ему грозили пожизненным заключением, а к супруге даже обращались якобы от Правительства США.
"Ей говорили, что если я пойду на сотрудничество, мне скостят срок, а семье могут дать грин-карту. Также меня склоняли к тому, чтобы я дал негативную информацию о президенте страны [Владимире Путине], хотя никакой информации я, естественно, не имел и иметь не мог", — поделился Бут.
Напомним, 8 декабря россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков. После возвращения на родину он уже успел дать интервью, в котором рассказал, что поддерживает российскую спецоперацию на Украине и если бы у него были необходимые навыки, то он пошёл бы добровольцем на фронт. Кроме того, он поделился самым тяжёлым испытанием, которое ему пришлось пережить в тюрьме США, и добавил, что в его камере всегда висел портрет президента России Владимира Путина.
ТАСС / Сергей Карпухин