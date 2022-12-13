Власти США предлагали Буту оболгать Путина взамен на грин-карту для всей семьи

Вернувшийся в Россию из американской тюрьмы Виктор Бут заявил, что в США ему предлагали сделать ряд заведомо ложных заявлений про президента РФ Владимира Путина. По словам россиянина, если бы он согласился, то мог с лёгкостью получить грин-карту для семьи, а также намного раньше выйти из тюрьмы, пишет kp.ru.

Бизнесмен уточнил, что подобные предложения ему делали на стадии следствия, когда американские силовики оказывали давление, причём не только на него, но и на семью. По словам Бута, ему грозили пожизненным заключением, а к супруге даже обращались якобы от Правительства США.