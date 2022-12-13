В российских вузах может появиться учебный курс по истории религий
Путин поручил Минобрнауки проработать вопрос внедрения в вузах модуля по истории религий России
Президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о разработке и внедрении в вузах модуля по истории религиий России. Документ опубликован во вторник на сайте Кремля. Доклад о проделанной работе должен быть предоставлен до 15 марта 2023 года.
"Минобрнауки России совместно с межведомственной комиссией по историческому просвещению, ассоциацией "Российское историческое общество" и при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти рассмотреть вопрос о разработке и внедрении в образовательные программы высшего образования учебного курса (модуля) "История религий России", — говорится в поручении главы государства.
Ранее Владимир Путин выразил мнение, что появление новых школьных учебников по истории и обществознанию является вопросом общенационального значения. Глава государства подчеркнул, что историю нельзя ни замалчивать, ни позволять использовать против России. Таким образом, мы не должны забывать и о жертвах политических репрессий, память о которых необходимо увековечить, заявил Путин.
ТАСС / Юрий Белинский