В российских вузах может появиться учебный курс по истории религий

Президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о разработке и внедрении в вузах модуля по истории религиий России. Документ опубликован во вторник на сайте Кремля. Доклад о проделанной работе должен быть предоставлен до 15 марта 2023 года.

"Минобрнауки России совместно с межведомственной комиссией по историческому просвещению, ассоциацией "Российское историческое общество" и при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти рассмотреть вопрос о разработке и внедрении в образовательные программы высшего образования учебного курса (модуля) "История религий России", — говорится в поручении главы государства.