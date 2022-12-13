ФСБ задержала жителя Абакана за покушение на госизмену при попытке вступить в ВСУ

ФСБ России задержала в аэропорту Красноярска жителя Абакана, подозреваемого в покушении на госизмену. Мужчина пытался выехать на Украину и вступить в ряды ВСУ.

"Задержанный инициативно принял решение перейти на сторону противника и вступить в ряды Вооружённых сил Украины для участия в их составе в боевых действиях", — рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

Мужчина собирался выехать в Незалежную через территорию одной из стран СНГ, но был задержан в аэропорту Красноярска. В отношении него возбуждены уголовные дела за госизмену и переход на сторону противника. Задержанному грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.