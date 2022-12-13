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13 декабря, 07:54

ФСБ задержала жителя Абакана за покушение на госизмену при попытке вступить в ВСУ

ФСБ России задержала в аэропорту Красноярска жителя Абакана, подозреваемого в покушении на госизмену. Мужчина пытался выехать на Украину и вступить в ряды ВСУ.

"Задержанный инициативно принял решение перейти на сторону противника и вступить в ряды Вооружённых сил Украины для участия в их составе в боевых действиях", — рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

Мужчина собирался выехать в Незалежную через территорию одной из стран СНГ, но был задержан в аэропорту Красноярска. В отношении него возбуждены уголовные дела за госизмену и переход на сторону противника. Задержанному грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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А ранее ФСБ рассказала о разоблачении украинского полковника-разведчика, занимавшегося в РФ шпионажем. В 2014 году, когда Крым вошёл в состав России, Дмитрий Штыбликов остался на территории республики, получил российский паспорт и устроился на службу в Черноморский флот, откуда воровал информацию и передавал на Украину. Когда факт шпионажа вскрылся, на Штыбликова завели уголовное дело по статье "Государственная измена" и приговорили его к 19,5 года колонии строгого режима.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова

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