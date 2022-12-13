Клишас назвал непроходной идею ЛДПР о праве голосовать с 16 лет
Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал "непроходной" инициативу ЛДПР о праве голосовать на выборах с 16 лет.
"Идея избирательных прав для граждан с 16 лет, на мой взгляд, непродуманная и непроходная", — написал сенатор в телеграм-канале.
Напомним, ранее депутаты от фракции ЛДПР внесли в Государственную думу проект закона, в котором говорится о необходимости наделения россиян с 16 лет правом голосовать на выборах. По словам инициаторов законопроекта, такое решение повысит честность выборов, ведь количество избирателей увеличится на три миллиона человек, большинство из них будут мотивированы определять будущее страны.
ТАСС / Михаил Метцель