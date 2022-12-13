Клишас назвал непроходной идею ЛДПР о праве голосовать с 16 лет

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал "непроходной" инициативу ЛДПР о праве голосовать на выборах с 16 лет.

"Идея избирательных прав для граждан с 16 лет, на мой взгляд, непродуманная и непроходная", — написал сенатор в телеграм-канале.

Напомним, ранее депутаты от фракции ЛДПР внесли в Государственную думу проект закона, в котором говорится о необходимости наделения россиян с 16 лет правом голосовать на выборах. По словам инициаторов законопроекта, такое решение повысит честность выборов, ведь количество избирателей увеличится на три миллиона человек, большинство из них будут мотивированы определять будущее страны.