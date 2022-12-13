Глава Брянской области заявил об обстреле города Клинцы со стороны ВСУ

"В результате работы систем ПВО Вооружённых сил Российской Федерации ракета была уничтожена, отдельные части попали на территорию промзоны. Пострадавших и разрушений нет", — написал губернатор в телеграм-канале.

А накануне Лайф сообщал, что на центральной площади Донецка к Новому году начали устанавливать главную ёлку республики, несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ.