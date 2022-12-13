Глава Брянской области заявил об обстреле города Клинцы со стороны ВСУ
Вооружённые силы Украины ночью обстреляли город Клинцы Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
"В результате работы систем ПВО Вооружённых сил Российской Федерации ракета была уничтожена, отдельные части попали на территорию промзоны. Пострадавших и разрушений нет", — написал губернатор в телеграм-канале.
А накануне Лайф сообщал, что на центральной площади Донецка к Новому году начали устанавливать главную ёлку республики, несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ.
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ТАСС / Ukrinform via ZUMA Press Wire