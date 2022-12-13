ВСУ обстреляли химический концерн "Стирол" в ДНР

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил об очередном обстреле ВСУ. На этот раз украинские военные открыли огонь по находящемуся в городе химическому концерну "Стирол".

Последствия обстрела ВСУ территории ГУП "Стирол". Фото © Telegram / Приходько РИК

Последствия обстрела ВСУ территории ГУП "Стирол". Фото © Telegram / Приходько РИК

Последствия обстрела ВСУ территории ГУП "Стирол". Фото © Telegram / Приходько РИК

"Украинские боевики вновь обстреляли территорию ГУП "Стирол" в Горловке. <...> Зафиксированы разрывы вражеских снарядов между корпусами ремонтно-механического цеха", — написал Приходько в телеграм-канале.

Как уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска в 06:10 выпустили по Калининскому району Горловки пять снарядов калибром 155 миллиметров.