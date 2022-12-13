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13 декабря, 06:52

ВСУ обстреляли химический концерн "Стирол" в ДНР

Мэр Горловки Приходько сообщил об обстреле ВСУ химического концерна "Стирол"

<p>Последствия обстрела ВСУ территории ГУП "Стирол". Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/Prikhodko1970/7946" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Приходько РИК</a></p>

Последствия обстрела ВСУ территории ГУП "Стирол". Обложка © Telegram / Приходько РИК

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил об очередном обстреле ВСУ. На этот раз украинские военные открыли огонь по находящемуся в городе химическому концерну "Стирол".

Последствия обстрела ВСУ территории ГУП "Стирол". Фото © Telegram / Приходько РИК

Последствия обстрела ВСУ территории ГУП "Стирол". Фото © Telegram / Приходько РИК

Последствия обстрела ВСУ территории ГУП "Стирол". Фото © Telegram / Приходько РИК

Последствия обстрела ВСУ территории ГУП "Стирол". Фото © Telegram / Приходько РИК

Последствия обстрела ВСУ территории ГУП "Стирол". Фото © Telegram / Приходько РИК

Последствия обстрела ВСУ территории ГУП "Стирол". Фото © Telegram / Приходько РИК

"Украинские боевики вновь обстреляли территорию ГУП "Стирол" в Горловке. <...> Зафиксированы разрывы вражеских снарядов между корпусами ремонтно-механического цеха", — написал Приходько в телеграм-канале.

Как уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска в 06:10 выпустили по Калининскому району Горловки пять снарядов калибром 155 миллиметров.

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Ранее Лайф писал, что украинские военные открыли огонь по Донецку 11 декабря. Так, в результате очередного обстрела со стороны ВСУ пострадали двое детей. Также ранения получили женщины 1935-го и 1951 года рождения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Николь Вербер

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