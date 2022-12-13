ВСУ обстреляли химический концерн "Стирол" в ДНР
Мэр Горловки Приходько сообщил об обстреле ВСУ химического концерна "Стирол"
Последствия обстрела ВСУ территории ГУП "Стирол". Обложка © Telegram / Приходько РИК
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил об очередном обстреле ВСУ. На этот раз украинские военные открыли огонь по находящемуся в городе химическому концерну "Стирол".
"Украинские боевики вновь обстреляли территорию ГУП "Стирол" в Горловке. <...> Зафиксированы разрывы вражеских снарядов между корпусами ремонтно-механического цеха", — написал Приходько в телеграм-канале.
Как уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска в 06:10 выпустили по Калининскому району Горловки пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Ранее Лайф писал, что украинские военные открыли огонь по Донецку 11 декабря. Так, в результате очередного обстрела со стороны ВСУ пострадали двое детей. Также ранения получили женщины 1935-го и 1951 года рождения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.