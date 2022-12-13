Россиянам рассказали, как правильно выбрать ёлку, чтобы она дожила до конца праздников

С приходом зимы, праздничного настроения и предновогодних хлопот у многих россиян возникает вопрос, какую выбрать ёлку — живую или искусственную. И, как рассказали в Роспотребнадзоре, если дома всё же хочется ощутить аромат хвои, то лучше ставить дерево не раньше 20-х чисел декабря.

"Лучше всего идти за ёлкой в двадцатых числах декабря. Ёлка, купленная раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников", — приводит РИА "Новости" слова специалистов.

Кстати, при выборе натуральной ёлки стоит внимательно её осмотреть и особое внимание уделить иголкам. Если они изумрудного цвета, значит, дерево хорошего качества, а если пожелтевшие и сухие — его срубили уже давно. Кроме того, новогодняя красавица должна иметь характерный запах хвои и гибкие ветви. Также не стоит брать ёлку с тонким стволом, иначе она рискует быстро испортиться.