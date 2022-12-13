Россиянам рассказали, как правильно выбрать ёлку, чтобы она дожила до конца праздников
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору ёлки на Новый год
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С приходом зимы, праздничного настроения и предновогодних хлопот у многих россиян возникает вопрос, какую выбрать ёлку — живую или искусственную. И, как рассказали в Роспотребнадзоре, если дома всё же хочется ощутить аромат хвои, то лучше ставить дерево не раньше 20-х чисел декабря.
"Лучше всего идти за ёлкой в двадцатых числах декабря. Ёлка, купленная раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников", — приводит РИА "Новости" слова специалистов.
Кстати, при выборе натуральной ёлки стоит внимательно её осмотреть и особое внимание уделить иголкам. Если они изумрудного цвета, значит, дерево хорошего качества, а если пожелтевшие и сухие — его срубили уже давно. Кроме того, новогодняя красавица должна иметь характерный запах хвои и гибкие ветви. Также не стоит брать ёлку с тонким стволом, иначе она рискует быстро испортиться.
Ранее Лайф рассказывал о ёлках, которые поставили у себя Киркоров, Бузова и Ивлеева, а также об их стоимости. К примеру, каждый ёлочный шар на дереве короля российской эстрады стоит от 15 до 35 тысяч рублей и все они изготавливались исключительно по индивидуальному заказу.