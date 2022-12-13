Россиян заверили, что повышения платежей за ЖКУ из-за умных счётчиков не будет

В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко опровергли сообщения о том, что из-за установки умных счётчиков увеличатся платежи за жилищно-коммунальные услуги.

"Предполагается, что методика расчёта стоимости услуг в сфере ЖКХ будет скорректирована, что приведёт к снижению стоимости услуг с использованием умных счётчиков", — пишет ТАСС со ссылкой на аппарат.

Благодаря развитию системы умных приборов учёта планируется усилить проникновение искусственного интеллекта в сферу ЖКХ. Так, в настоящее время его внедряют лишь 6% компаний этой сферы, однако по итогу получится существенный экономический эффект, в том числе для граждан. Как результат — активное обновление инфраструктуры и снижение рисков аварий.