Россиян заверили, что повышения платежей за ЖКУ из-за умных счётчиков не будет
Чернышенко: Повышения платежей за ЖКУ из-за умных счётчиков не произойдёт
В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко опровергли сообщения о том, что из-за установки умных счётчиков увеличатся платежи за жилищно-коммунальные услуги.
"Предполагается, что методика расчёта стоимости услуг в сфере ЖКХ будет скорректирована, что приведёт к снижению стоимости услуг с использованием умных счётчиков", — пишет ТАСС со ссылкой на аппарат.
Благодаря развитию системы умных приборов учёта планируется усилить проникновение искусственного интеллекта в сферу ЖКХ. Так, в настоящее время его внедряют лишь 6% компаний этой сферы, однако по итогу получится существенный экономический эффект, в том числе для граждан. Как результат — активное обновление инфраструктуры и снижение рисков аварий.
Ранее газета "Известия" сообщала, что в платёжках за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) появится строка об оплате установки, замены и поверки умных счётчиков в жилых домах. Уточнялось, что проработать такую меру Минстрою РФ поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Так, ведомство должно обеспечить доступ к "данным умных приборов учёта за счёт переноса их с баланса потребителя на баланс РСО", а также "возможность включения затрат на установку данных приборов в методику ценообразования услуг ЖКХ".
ТАСС / Александр Манзюк