В США сообщили о нежелании стран Африки "наказывать Россию"

Лидеры африканских стран расходятся с США во мнении по поводу ситуации на Украине, пишет газета Washington Post со ссылкой на сотрудников Белого дома. Стороны не могут придти к единой позиции по поводу решения конфликта — какую тактику использовать для достижения мира.

Так, например, африканцы не поддерживают идею "наказать Россию" и выступают за скорейшее прекращения конфликта. Они дали понять американской стороне, что хотят пойти путём дипломатии. При этом в материале отмечается, что и Вашингтон не выступает против, однако, как заявил высокопоставленный чиновник, "без Украины ничего не получится".

"Нестыковка происходит, когда некоторые страны выражают недовольство санкциями и критикой России, которые, по их мнению, усложняют дипломатическое решение", — приводит издание слова чиновника.

В статье также говорится, что администрация американского президента на саммите США-Африка будет стремиться подчеркнуть партнёрство, а не патернализм в своём взаимодействии с африканскими странами. При этом чиновники отметили особое внимание по возможностям США в условиях углубляющейся мировой конкуренции за влияние с другими мировыми державами, в первую очередь с Китаем и Россией.