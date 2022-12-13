Интровертам назвали топ-5 профессий, которые подойдут для них больше всего

Люди делятся на тех, кому нравится активное общение с коллегами и клиентами, и тех, кому комфортнее работать в спокойствии и уединении. Эксперты сервиса "Авито. Работа" составили для Лайфа топ-5 идеальных профессий для интровертов. Среди них IT-специальности, копирайтеры, переводчики, художники и ветеринары.

В IT-сфере есть многообразие позиций. В число наиболее востребованных и высокооплачиваемых кадров входят разработчики и программисты. За год интерес к этой сфере в стране вырос на 57%. Всего представлено более 2,6 тысячи вакансий с различными графиками и видами занятости, а медианная зарплата выросла на 25% — до 50 тысяч рублей.

Копирайтерство подходит для тех, кто любит создавать различные тексты, посты, писать сценарии, а также разрабатывать слоганы и рерайтить уже написанные статьи. Вакансия подойдёт и мамам в декрете, и студентам, и соискателям элегантного возраста. На данный момент по стране представлено около пяти тысяч вакансий, к декабрю на платформе их стало больше на 42%.

Тем, кто любит изучать иностранные языки и культуру других стран, придётся по душе профессия переводчика. Она не требует постоянного взаимодействия с людьми, если специалист будет в основном работать с письменным переводом текстов и другого контента. Медианная зарплата составила 30 тысяч рублей при условии частичной занятости.

Любящим проводить время за графическим планшетом или холстом с масляными красками подойдёт профессия художника. Современные специалисты могут работать в музеях, издательствах, в рекламном бизнесе, салонах моды, школах и учебных заведениях. В среднем соискатели при частичной занятости могут рассчитывать на вознаграждение в 25 тысяч рублей в месяц.

А интровертам – любителям мира фауны стоит присмотреться к профессии ветеринара. Вакансий для специалистов, работающих с животными, в сервисе к декабрю стало больше примерно на треть, а общее число увеличилось до тысячи. Медианная зарплата составила 40 тысяч рублей.