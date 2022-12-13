Вынесшая Буту приговор судья не испытывала давления, но хотела бы дать меньший срок
Бывший окружной судья США Шира Шейндлин, приговорившая Виктора Бута к 25 годам тюрьмы, заявила, что не испытывала давления в ходе процесса, но дала бы меньший срок, если бы могла. Её слова приводит РИА "Новости".
"Нет, нет, никакого давления. Это чистая правда", — призналась она.
Однако вынесенный россиянину приговор она считает слишком суровым и уменьшила бы его срок, если бы могла.
Напомним, что 8 декабря россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков. А уже 12 декабря лидер ЛДПР Леонид Слуцкий вручил Буту партийный билет. Сам новоиспечённый член ЛДПР заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру для участия в каких-либо выборах.
АГН "Москва" / Пресс-служба ЛДПР