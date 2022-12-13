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Регион
Опубликовано 13 декабря 2022, 07:22
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Вынесшая Буту приговор судья не испытывала давления, но хотела бы дать меньший срок

Бывший окружной судья США Шира Шейндлин, приговорившая Виктора Бута к 25 годам тюрьмы, заявила, что не испытывала давления в ходе процесса, но дала бы меньший срок, если бы могла. Её слова приводит РИА "Новости".

"Нет, нет, никакого давления. Это чистая правда", — призналась она.

Однако вынесенный россиянину приговор она считает слишком суровым и уменьшила бы его срок, если бы могла.

Судья, приговорившая Бута в США, считает его бизнесменом, а не террористом
Судья, приговорившая Бута в США, считает его бизнесменом, а не террористом

Напомним, что 8 декабря россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков. А уже 12 декабря лидер ЛДПР Леонид Слуцкий вручил Буту партийный билет. Сам новоиспечённый член ЛДПР заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру для участия в каких-либо выборах.

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АГН "Москва" / Пресс-служба ЛДПР

Артур Лапсаков
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