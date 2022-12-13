Бывший окружной судья США Шира Шейндлин, приговорившая Виктора Бута к 25 годам тюрьмы, заявила, что не испытывала давления в ходе процесса, но дала бы меньший срок, если бы могла. Её слова приводит РИА "Новости".

"Нет, нет, никакого давления. Это чистая правда", — призналась она.