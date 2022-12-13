Джеймс Кэмерон заразился ковидом и пропустит премьеру продолжения "Аватара"
Режиссёр Джеймс Кэмерон заразился коронавирусом и не сможет присутствовать на премьере своего фильма "Аватар. Путь воды" в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
"У Джеймса CoViD, но он чувствует себя хорошо. Положительный результат на инфекцию был получен в рамках обычного цикла тестирования", — отметил представитель Disney.
Несмотря на вынужденный пропуск мероприятия, Кэмерон чувствует себя хорошо, уточнило издание.
Ранее Лайф публиковал новый трейлер второй части "Аватара". В ролике подчёркивается грандиозный масштаб нового приключения Джейка Салли, Нейтири и их детей. Одним из слоганов ленты стала фраза: "Возвращение на Пандору". По сюжету главные герои — Салли и Нейтири — построили на Пандоре райский уголок, однако планету вновь пытаются захватить люди. Действие происходит через десять лет после событий первого фильма.
ТАСС / AP / Vianney Le Caer