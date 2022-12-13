Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 декабря, 03:34

Джеймс Кэмерон заразился ковидом и пропустит премьеру продолжения "Аватара"

Режиссёр Джеймс Кэмерон заразился коронавирусом и не сможет присутствовать на премьере своего фильма "Аватар. Путь воды" в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

"У Джеймса CoViD, но он чувствует себя хорошо. Положительный результат на инфекцию был получен в рамках обычного цикла тестирования", — отметил представитель Disney.

Несмотря на вынужденный пропуск мероприятия, Кэмерон чувствует себя хорошо, уточнило издание.

Для оценки сценария нового "Аватара" хватило одного нецензурного слова

Для оценки сценария нового "Аватара" хватило одного нецензурного слова

Ранее Лайф публиковал новый трейлер второй части "Аватара". В ролике подчёркивается грандиозный масштаб нового приключения Джейка Салли, Нейтири и их детей. Одним из слоганов ленты стала фраза: "Возвращение на Пандору". По сюжету главные герои — Салли и Нейтири — построили на Пандоре райский уголок, однако планету вновь пытаются захватить люди. Действие происходит через десять лет после событий первого фильма.

Обложка ©

ТАСС / AP / Vianney Le Caer

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров