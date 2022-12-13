На Багамах задержан основатель обанкротившейся криптобиржи FTX

На Багамах задержан основатель и бывший гендиректор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид, это произошло по запросу Правительства США, сообщает прокурор по южному округу штата Нью-Йорк Дэмбен Уильямс.

Согласно опубликованному в "Твиттере" документу, экс-миллиардер Бэнкман-Фрид задержан "на основании засекреченного обвинительного заключения". Прокурор уточнил, что его сторона ожидает рассекречивания обвинения утром во вторник, 13 декабря, после чего можно будет предоставить дополнительную информацию.

По данным The New York Times, задержанный обвиняется в электронном мошенничестве, мошенничестве с ценными бумагами, отмывании денег и преступном сговоре. Он — единственный фигурант.