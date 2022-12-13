В Австрии осудили слова Меркель о Минских соглашениях

Высказывание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений пугает. Об этом заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, добавив, что оно подрывает доверие к словам европейских политиков.

"Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала... что Минские соглашения были не всерьёз, что они были приняты, чтобы предоставить время Украине... чтобы подготовиться к возможному военному развитию. Это пугает, с какой откровенностью фрау Меркель говорит об этом", — отметил Штрахе.