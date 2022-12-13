Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 декабря, 01:47

В Австрии осудили слова Меркель о Минских соглашениях

Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе счёл заявление Меркель о Минских соглашениях пугающим

Высказывание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений пугает. Об этом заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, добавив, что оно подрывает доверие к словам европейских политиков.

"Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала... что Минские соглашения были не всерьёз, что они были приняты, чтобы предоставить время Украине... чтобы подготовиться к возможному военному развитию. Это пугает, с какой откровенностью фрау Меркель говорит об этом", — отметил Штрахе.

По его словам, таким образом уничтожается любое основание для доверия.

В Китае заявили, что признание Меркель показало истинное отношение Запада к РФ

В Китае заявили, что признание Меркель показало истинное отношение Запада к РФ

Ранее Лайф сообщал о том, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в одном из интервью заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". По её словам, Незалежная тех лет и сегодня — разные страны. В МИД РФ заявили, что признание экс-канцлера может быть использовано для разбирательств в рамках трибунала. Президент России Владимир Путин признался, что разочарован заявлением Меркель.

"Посмели лгать России": Вучича шокировало признание Меркель о Минских соглашениях

"Посмели лгать России": Вучича шокировало признание Меркель о Минских соглашениях

Обложка ©

ТАСС / IMAGO / Political-Moments

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров