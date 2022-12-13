В Австрии осудили слова Меркель о Минских соглашениях
Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе счёл заявление Меркель о Минских соглашениях пугающим
Высказывание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений пугает. Об этом заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, добавив, что оно подрывает доверие к словам европейских политиков.
"Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала... что Минские соглашения были не всерьёз, что они были приняты, чтобы предоставить время Украине... чтобы подготовиться к возможному военному развитию. Это пугает, с какой откровенностью фрау Меркель говорит об этом", — отметил Штрахе.
По его словам, таким образом уничтожается любое основание для доверия.
Ранее Лайф сообщал о том, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в одном из интервью заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". По её словам, Незалежная тех лет и сегодня — разные страны. В МИД РФ заявили, что признание экс-канцлера может быть использовано для разбирательств в рамках трибунала. Президент России Владимир Путин признался, что разочарован заявлением Меркель.
ТАСС / IMAGO / Political-Moments