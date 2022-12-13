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13 декабря, 00:48

Пушилин заявил об освобождении более половины территории ДНР

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в ходе спецоперации освобождено более 50% территории ДНР. Его слова приводит РИА "Новости".

"Освобождено территорий Донецкой Народной Республики… немногим более 50 процентов", — сказал он.

Задача перед военными стоит освободить всю территорию, указал Пушилин, добавив, что подразделения делают всё возможное, чтобы это произошло как можно быстрее.

Пушилин заявил об использовании трофейной техники в боях против ВСУ в ДНР

Пушилин заявил об использовании трофейной техники в боях против ВСУ в ДНР

Ранее Пушилин сообщил, что российские войска продвигаются по всей линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике. Он пояснил, что на одних участках это может быть 100–200 метров в день, а где-то важны и 20 метров, если улучшаются позиции российских подразделений.

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Артур Лапсаков

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