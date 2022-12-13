ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 декабря 2022, 00:48
4205

Пушилин заявил об освобождении более половины территории ДНР

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в ходе спецоперации освобождено более 50% территории ДНР. Его слова приводит РИА "Новости".

"Освобождено территорий Донецкой Народной Республики… немногим более 50 процентов", — сказал он.

Задача перед военными стоит освободить всю территорию, указал Пушилин, добавив, что подразделения делают всё возможное, чтобы это произошло как можно быстрее.

Пушилин заявил об использовании трофейной техники в боях против ВСУ в ДНР
Пушилин заявил об использовании трофейной техники в боях против ВСУ в ДНР

Ранее Пушилин сообщил, что российские войска продвигаются по всей линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике. Он пояснил, что на одних участках это может быть 100–200 метров в день, а где-то важны и 20 метров, если улучшаются позиции российских подразделений.

BannerImage

Telegram-канал Дениса Пушилина

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Денис Пушилин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar