Пушилин заявил об освобождении более половины территории ДНР
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в ходе спецоперации освобождено более 50% территории ДНР. Его слова приводит РИА "Новости".
"Освобождено территорий Донецкой Народной Республики… немногим более 50 процентов", — сказал он.
Задача перед военными стоит освободить всю территорию, указал Пушилин, добавив, что подразделения делают всё возможное, чтобы это произошло как можно быстрее.
Ранее Пушилин сообщил, что российские войска продвигаются по всей линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике. Он пояснил, что на одних участках это может быть 100–200 метров в день, а где-то важны и 20 метров, если улучшаются позиции российских подразделений.
Telegram-канал Дениса Пушилина