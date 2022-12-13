Пушилин заявил об освобождении более половины территории ДНР

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в ходе спецоперации освобождено более 50% территории ДНР. Его слова приводит РИА "Новости".

"Освобождено территорий Донецкой Народной Республики… немногим более 50 процентов", — сказал он.

Задача перед военными стоит освободить всю территорию, указал Пушилин, добавив, что подразделения делают всё возможное, чтобы это произошло как можно быстрее.