Почему украинская армия ждёт наступления холодов в Донбассе Чтобы начать зимнее наступление, украинской армии придётся решить ряд проблем. Но есть ли для этого предпосылки? 35258 35258 Фото © ТАСС / Vyacheslav Madiyevskyy / Ukrinform / ZUMA

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о том, что активность ВСУ на линии фронта снизилась, но, как только замёрзнет земля, украинские военные смогут пойти в атаку.

— Мы наблюдали дожди и очень тяжёлые условия для атак с любой стороны. Потому что сырой грунт — колёсная техника почти не может проходить. Но украинские Вооружённые силы не думают останавливаться, — высказался министр обороны Украины Алексей Резников на встрече с министром обороны Швеции Полом Йонсоном.

Ранее Джо Байден, замминистра обороны США Колин Каль, а также генерал Марк Милли предлагали использовать образовавшуюся паузу для начала мирных переговоров. Но Киев, похоже, одержим идеей зимнего наступления. Вопрос заключается в том, насколько поможет ВСУ замёрзший грунт.

Что будет зимой с Украиной

Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Если копнуть проблему наступления по замёрзшему грунту чуть глубже, то выяснится, что дело не только и не столько в сырой земле и непроходимости дорог. Это целый комплекс проблем, из-за которых ВСУ не могут пойти в наступление.

Во-первых, украинская армия испытывает серьёзнейший дефицит зимнего обмундирования. Ещё в сентябре Алексей Резников призвал своих западных партнёров начать сбор зимнего снаряжения и одежды для ВСУ. Об этом писало немецкое издание Der Spiegel. Однако сразу было ясно, что ни один производитель — ни украинский, ни западный — не сможет обеспечить всех, кто подпал под повальную мобилизацию Зеленского.

В октябре украинские солдаты неоднократно жаловались на отсутствие зимних комплектов или на ненадлежащее качество выданного обмундирования.

И дело не только в складах ВСУ, где вместе со снарядами хранились зимние комплекты, которые попали под удар артиллерии. Один военнослужащий жаловался, что за все те три года, что он служит, экипировку никогда не выдавали в срок. Представители офицерского состава пеняли на качество одежды, заявляя, что для боёв она не годится. Слишком часто звучали разговоры о коррупции в украинской армии, о том, что комплекты одежды загадочным образом уходят налево, чтобы не обращать внимания на этот момент.

Уже в декабре украинские военные узнали, что за осень проблему с зимними комплектами Киеву решить так и не удалось. Поступившая форма не годится для использования: кому-то жмут ботинки меньшего размера, на ком-то болтается выданный не по размеру бушлат. И таких людей ещё можно назвать "счастливчиками", ведь они хоть что-то получили. У многих нет никакой зимней одежды, из-за чего голова бойцов занята скорее не мыслями о наступлении, а выживанием и отчаянными попытками согреться. На позициях ВСУ и в ближайших прифронтовых городах нет электричества: сказываются последствия ударов по энергетике Украины, из-за чего украинские военные вынуждены массово искать генераторы для обеспечения простых потребностей.

Бахмут на карте

Фото © Google Maps

Сегодня наиболее пристальное внимание экспертов приковано к Бахмуту (Артёмовску), где до сих пор продолжаются ожесточённые бои. Для ВСУ эта история длиной в несколько месяцев не сдвигается с мёртвой точки уже давно. Согласно сводкам от 11–12 декабря, идут тяжёлые уличные бои в посёлке Опытное и на юго-восточных окраинах Бахмута.

При этом даже украинские и западные СМИ пишут о больших потерях украинской армии. На днях издание The Daily Telegraph написало, что потери ВСУ на данном направлении составляют не менее 10 тысяч человек. И речь идёт именно о безвозвратных потерях, так называемых двухсотых.

О тяжёлом положении ВСУ свидетельствует сообщение о прибытии в Бахмут большого количества врачей с Западной Украины. Это вынужденная мера из-за большого количества раненых. Суммарные потери ещё предстоит подсчитать.

Незаживающая рана Бахмута — ещё один момент, из-за которого украинская армия вряд ли может пойти в наступление. Даже если на время закрыть глаза на всё вышеперечисленное и смоделировать ситуацию согласно планам Резникова, то и здесь возникает много вопросов.

Потери ВСУ на Украине на сегодняшний день

Фото © ТАСС / Koshmal Victor / Ukrinform / ZUMA

Возвращаясь к заявлению Алексея Резникова, стоит отметить, что земля на Украине замёрзла ещё две недели назад. И в этом плане сказанное министром обороны Украины выглядит как отговорка. К тому же ещё летом, когда погодные условия благоприятствовали наступательным операциям, ВСУ не очень-то продвинулись в этом вопросе. Тогда украинские войска пытались наступать в полях, как планируют делать сейчас, но всё равно несли крупные потери. Так было под Северском, Соледаром и на подступах к Бахмуту в июле. Так было под Северодонецком и Лисичанском, где наступление ВСУ с треском провалилось.

Есть ли у ВСУ хоть какой-то запас прочности, чтобы начать зимнюю наступательную кампанию и реализовать наполеоновские устремления Резникова?

С личным составом всё понятно — потери большие. Но и с техникой у ВСУ дела обстоят не лучше. По некоторым данным, с конца августа 54-я и 59-я бригады ВСУ могли потерять у Бахмута от 84 до 112 танков. Это почти шесть-восемь танковых рот. Большая часть потеряна на севере Бахмута — в районе Подгородного, а также в ходе неудачных контратак в районе Курдюмовки, Зеленополья и Озаряновки. Часть танков ВСУ оставили под посёлком Опытное.

Какой будет зима 2022/2023

Ещё более абсурдным заявление Резникова выглядит на фоне того, что зимой украинским войскам будет воевать гораздо сложнее.

Основные сложности связаны с холодной температурой. Не везде у ВСУ есть экипировка, не везде техника себя покажет великолепно в условиях сильных морозов. Очень много проблем, а ещё вопрос маскировки Алексей Леонков Военный эксперт

В лесополосе уже не спрятаться: дороги просматриваются на много километров вперёд. Тяжёлая техника выслеживается по тепловым пятнам в тепловизорах, поскольку моторы работают днём и ночью. По снегу танки просто не пройдут, значит, придётся их пускать по дорогам или как-то ещё.

Это сужает круг возможностей. Одновременно остро стоит вопрос с зимним топливом, а также со своевременными поставками техники и дизеля. В условиях разрушенной энергосистемы Украины электровозы работают нестабильно, тормозя поставки. И не только поставки — отправленная на ремонт в Прибалтику и Польшу техника теперь может задержаться.

Тем временем морозы будут крепчать. Согласно прогнозам метеорологов, эта зима будет одной из самых холодных. Температурный режим в основном будет превышать норму, а в отдельные периоды температура опустится до минус 20. Далее можно провести умозрительный эксперимент. Почва замёрзла, и, согласно плану Резникова, ВСУ могут идти в наступление. Но как идти и с чем идти? Танков у ВСУ после "донецкого Вердена" в Бахмуте осталось не так много, и основной упор сейчас делается на лёгкие бронеавтомобили Husky TSV, Mastiff, MaxxPro, VAB, Sisu и другие. Если даже проигнорировать тот факт, что и таких машин у ВСУ уже не в избытке, нужно хотя бы понимать, что без зимней резины техника никуда не поедет. А значит, основное средство наступления украинской армии также оказывается бесполезным.

В связи с этим возникает один-единственный вопрос. Неужели западные партнёры так давят на Киев, что он готов в очередной раз бросить своих солдат в заведомо безнадёжную авантюру? Либо руководство Украины, в том числе военное, потеряло связь с реальностью.

Фото © Shutterstock Пойдут ли ВСУ в зимнее наступление? 0 Попробуют, но ничего не выйдет Не будут пробовать Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев