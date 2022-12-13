Россияне вскоре увидят в платёжках за ЖКУ новую строку, пишут СМИ

В платёжках за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) появится строка об оплате установки, замены и поверки "умных" счётчиков в жилых домах. Проработать такую меру Минстрою РФ поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает газета "Известия", ссылаясь на копию документа.

Ведомство должно обеспечить доступ к "данным "умных" приборов учёта за счёт переноса их с баланса потребителя на баланс РСО", а также "возможность включения затрат на установку данных приборов в методику ценообразования услуг ЖКХ".

Как рассказали в Минстрое, реализация масштабных программ по внедрению "умных" счётчиков прорабатывается, они требуют дополнительных решений в нынешней экономической ситуации. Гендиректор АНО "Умный многоквартирный дом" Никита Уткин отметил, что речь идёт о счётчиках воды и тепла. По его словам, данная мера избавит россиян от забот по установке, обслуживанию, замене и поверке приборов, а также повысит прозрачность сферы ЖКХ и приведёт к уменьшению трат граждан.