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13 декабря, 01:29

Россияне вскоре увидят в платёжках за ЖКУ новую строку, пишут СМИ

"Известия": В платёжках за ЖКУ появится новая строка об оплате установки "умных" счётчиков

В платёжках за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) появится строка об оплате установки, замены и поверки "умных" счётчиков в жилых домах. Проработать такую меру Минстрою РФ поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает газета "Известия", ссылаясь на копию документа.

Ведомство должно обеспечить доступ к "данным "умных" приборов учёта за счёт переноса их с баланса потребителя на баланс РСО", а также "возможность включения затрат на установку данных приборов в методику ценообразования услуг ЖКХ".

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Как рассказали в Минстрое, реализация масштабных программ по внедрению "умных" счётчиков прорабатывается, они требуют дополнительных решений в нынешней экономической ситуации. Гендиректор АНО "Умный многоквартирный дом" Никита Уткин отметил, что речь идёт о счётчиках воды и тепла. По его словам, данная мера избавит россиян от забот по установке, обслуживанию, замене и поверке приборов, а также повысит прозрачность сферы ЖКХ и приведёт к уменьшению трат граждан.

Ранее сообщалось, что в последнее время мошенники стали чаще пытаться проверить или установить счётчики на воду. О том, как не стать жертвой таких аферистов, рассказал гендиректор ассоциации управляющих организаций "Межрегионразвитие" Владислав Воронков.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Иван Косицын

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