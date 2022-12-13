СМИ узнали, что ЕС всё же заморозит 6,3 млрд евро для Венгрии

Страны – члены Евросоюза согласовали заморозку средств для Венгрии из Фонда сбалансированного развития ЕС, но на более низком уровне, чем предлагалось ранее. Об этом сообщает издание Politico.

По данным издания, государства согласовали уменьшение размера замораживаемых средств до 6,3 миллиарда евро в обмен на отказ Будапешта от вето по ряду вопросов, в том числе по пакету помощи Украине.

Как пишет DPA, причиной этого решения стали опасения ЕС относительно того, как Венгрия использует выделенные средства на фоне неадекватных мер по борьбе с коррупцией.

Страны ЕС также одобрили план по предоставлению Будапешту 5,8 млрд евро из средств, выделяемых государствам – членам Евросоюза на восстановление после пандемии ковида, при условии, что страна завершит 27 реформ по обеспечению независимости судебной системы и противодействию коррупции перед получением этих средств. Решение будет официально закреплено в ходе письменной процедуры, которая завершится 14 декабря.