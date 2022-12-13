В США видят возможности для восстановления значимой роли России в ЕС
Bloomberg: Россия имеет возможность восстановить лидерство в поставках газа в ЕС
Россия имеет возможности восстановить статус главного поставщика газа в Евросоюз. Об этом заявило агентство Bloomberg.
Так, премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что остаться навсегда без российского газа было бы "исторически невежественным и геополитически неправильным". А для многих немецких политиков цены имеют значение, ведь сейчас Берлин платит за мегаватт-час импортного газа примерно в семь раз больше, чем в среднем с 2010 по 2020 год, — 140 евро.
"Чтобы успокоить своих потребителей и компании, Германия тратит миллиарды на субсидии", — указывает автор материала.
Реалии географии и рынков могут сломить даже самых решительных политиков, заявляющих, что не вернутся к российскому газу, указал обозреватель.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что ЕС заменил зависимость от российского газа на зависимость от американского СПГ. Представитель Кремля также обратил внимание на то, что, как только Европа теряет на покупках СПГ миллиарды долларов, эти деньги тут же появляются в Вашингтоне.
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