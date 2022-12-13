В США видят возможности для восстановления значимой роли России в ЕС

Россия имеет возможности восстановить статус главного поставщика газа в Евросоюз. Об этом заявило агентство Bloomberg.

Так, премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что остаться навсегда без российского газа было бы "исторически невежественным и геополитически неправильным". А для многих немецких политиков цены имеют значение, ведь сейчас Берлин платит за мегаватт-час импортного газа примерно в семь раз больше, чем в среднем с 2010 по 2020 год, — 140 евро.

"Чтобы успокоить своих потребителей и компании, Германия тратит миллиарды на субсидии", — указывает автор материала.

Реалии географии и рынков могут сломить даже самых решительных политиков, заявляющих, что не вернутся к российскому газу, указал обозреватель.