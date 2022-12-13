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12 декабря, 23:56

В Киеве загорелся "пункт несокрушимости"

В Печерском районе Киева загорелся "пункт несокрушимости". Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны".

Причины случившегося неизвестны. Судя по опубликованным кадрам, пожар охватил всё здание обогрева.

Горящий "пункт несокрушимости" в Киеве. Видео © Telegram-канал "Политика Страны"

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Ранее Лайф рассказывал, что в Киеве сменили названия ещё 32 улиц. Всего же в украинской столице "декоммунизировано" и "дерусифицировано" 237 таких объектов.

Обложка ©

Кадр видео Telegram-канал "Политика Страны"

Артур Лапсаков

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