В Киеве загорелся "пункт несокрушимости"
В Печерском районе Киева загорелся "пункт несокрушимости". Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны".
Причины случившегося неизвестны. Судя по опубликованным кадрам, пожар охватил всё здание обогрева.
Горящий "пункт несокрушимости" в Киеве. Видео © Telegram-канал "Политика Страны"
Ранее Лайф рассказывал, что в Киеве сменили названия ещё 32 улиц. Всего же в украинской столице "декоммунизировано" и "дерусифицировано" 237 таких объектов.
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Кадр видео Telegram-канал "Политика Страны"