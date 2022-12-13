В Киеве загорелся "пункт несокрушимости"

В Печерском районе Киева загорелся "пункт несокрушимости". Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны".

Кличко предупредил, что Киев может остаться без тепла и воды до весны

Ранее Лайф рассказывал, что в Киеве сменили названия ещё 32 улиц. Всего же в украинской столице "декоммунизировано" и "дерусифицировано" 237 таких объектов.