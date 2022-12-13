Нидерланды готовы разместить у себя спецтрибунал по Украине
Глава МИД Нидерландов Хукстра предложил разместить спецтрибунал по Украине в его стране
Нидерланды готовы разместить специальный трибунал по Украине на своей территории, заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра.
"Если есть необходимость в создании трибунала, то его можно открыть в Гааге", — сказал он, при этом указав, что спецтрибунал нуждается в широкой международной политической поддержке и финансировании.
При этом Хукстра признал, что новый трибунал не должен вмешиваться в работу Международного уголовного суда.
Ранее Франция объявила о начале работы по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в свою очередь назвал инициативу ЕС о трибунале по Украине попыткой покрыть беззаконие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков жёстко осудил попытки Запада учредить трибуналы по Украине.
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