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12 декабря, 23:23

Нидерланды готовы разместить у себя спецтрибунал по Украине

Глава МИД Нидерландов Хукстра предложил разместить спецтрибунал по Украине в его стране

Нидерланды готовы разместить специальный трибунал по Украине на своей территории, заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра.

"Если есть необходимость в создании трибунала, то его можно открыть в Гааге", — сказал он, при этом указав, что спецтрибунал нуждается в широкой международной политической поддержке и финансировании.

При этом Хукстра признал, что новый трибунал не должен вмешиваться в работу Международного уголовного суда.

МИД потребовал от Франции изучить злодеяния ВСУ вместо трибуналов против России

МИД потребовал от Франции изучить злодеяния ВСУ вместо трибуналов против России

Ранее Франция объявила о начале работы по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в свою очередь назвал инициативу ЕС о трибунале по Украине попыткой покрыть беззаконие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков жёстко осудил попытки Запада учредить трибуналы по Украине.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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