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12 декабря, 23:39

Кипрский суд приговорил убийцу двух россиянок к 25 годам тюрьмы

Уголовный суд Лимасола приговорил к 25 годам тюрьмы 33-летнего сирийца, который был признан виновным в убийстве двух россиянок в ноябре прошлого года в районе общины Амианто на Кипре. Об этом сообщает телеканал Sigma.

Две гражданки России: 43-летняя Алраизи Хаят, родом из Сирии, и 33-летняя Мария Газибагандова — пропали 17 ноября 2021 года из дома в Ларнаке, где они останавливались. Их тела нашли 5 декабря минувшего года в саду загородного дома. Это произошло лишь после того, как в их убийстве сознался сириец, до этого арестованный по подозрению в причастности к исчезновению женщин. Он же и показал место захоронения.

По данным канала, злоумышленник выстрелил в россиянок с близкого расстояния из дробовика. Мужчина утверждал, что его разум был "затуманен", когда он услышал, как они насмехаются над ним.

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"Сегодня уголовный суд приговорил 33-летнего преступника к 25 годам лишения свободы за каждое убийство, при этом оба срока он будет отбывать одновременно. Его 44-летний брат, который был арестован как соучастник, заключён в тюрьму на девять месяцев за вмешательство в полицейское расследование", — сказано в записи.

Ранее сообщалось, что в Индии арестовали двух уроженцев Непала по подозрению в изнасиловании российской туристки в курортном городе Калангут в штате Гоа. Всё произошло поздним вечером, когда в комнату девушки проник иностранец, который работал уборщиком в курортном отеле.

Обложка ©

cyprustimes.com

Иван Косицын

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