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13 декабря, 00:08

Россиянам объяснили, что будет, если не выйти на пенсию вовремя

Юрист Соловьёв рассказал, что более поздний выход на пенсию увеличит размер будущих выплат

В России законодательство устанавливает определённые правовые последствия для работников, вышедших на пенсию позднее положенного срока. Они касаются их будущих выплат, рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв.

В разговоре с агентством "Прайм" он отметил, что более поздний выход гражданина на пенсию приведёт к росту выплаты — умножению на премиальные коэффициенты. По словам эксперта, россияне могут отложить уход с работы на срок до десяти лет.

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Также Соловьёв порекомендовал гражданам отказаться от пенсии при решении остаться на высокооплачиваемой должности. Как утверждает юрист, это позволит увеличить размер выплат с учётом всех индексаций и коэффициентов.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут предложение ввести с декабря этого года ежегодную тринадцатую выплату пенсии по старости. Соответствующий законопроект на рассмотрение палаты намерены направить депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" во главе с лидером Сергеем Мироновым.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Иван Косицын

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