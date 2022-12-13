Россиянам объяснили, что будет, если не выйти на пенсию вовремя

В России законодательство устанавливает определённые правовые последствия для работников, вышедших на пенсию позднее положенного срока. Они касаются их будущих выплат, рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв.

В разговоре с агентством "Прайм" он отметил, что более поздний выход гражданина на пенсию приведёт к росту выплаты — умножению на премиальные коэффициенты. По словам эксперта, россияне могут отложить уход с работы на срок до десяти лет.

Также Соловьёв порекомендовал гражданам отказаться от пенсии при решении остаться на высокооплачиваемой должности. Как утверждает юрист, это позволит увеличить размер выплат с учётом всех индексаций и коэффициентов.