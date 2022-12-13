Россиянам объяснили, что будет, если не выйти на пенсию вовремя
Юрист Соловьёв рассказал, что более поздний выход на пенсию увеличит размер будущих выплат
В России законодательство устанавливает определённые правовые последствия для работников, вышедших на пенсию позднее положенного срока. Они касаются их будущих выплат, рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв.
В разговоре с агентством "Прайм" он отметил, что более поздний выход гражданина на пенсию приведёт к росту выплаты — умножению на премиальные коэффициенты. По словам эксперта, россияне могут отложить уход с работы на срок до десяти лет.
Также Соловьёв порекомендовал гражданам отказаться от пенсии при решении остаться на высокооплачиваемой должности. Как утверждает юрист, это позволит увеличить размер выплат с учётом всех индексаций и коэффициентов.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут предложение ввести с декабря этого года ежегодную тринадцатую выплату пенсии по старости. Соответствующий законопроект на рассмотрение палаты намерены направить депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" во главе с лидером Сергеем Мироновым.
ТАСС / Николай Гынгазов