Опрос показал, какая группа россиян чаще страдает бессонницей и как с этим бороться

С проблемами со сном в равной степени сталкиваются как женщины, так и мужчины, однако чаще других к сомнологам обращаются молодые люди. Такие результаты показало исследование, проведённое сервисом СБЕР ЕАПТЕКА совместно с медицинским онлайн-сервисом "СберЗдоровье", которое есть в распоряжении Лайфа.

Оказалось, что к специалистам идут россияне в возрасте от 23 до 34 лет, их почти четверть (22%) от всех обратившихся за последний год. Немного реже на проблемы со сном жалуются люди 45–60 лет (19%) и 35–44 лет (18%). Самый здоровый сон оказался у молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет (12%).

Продажи снотворных этой осенью выросли на 35% по сравнению с летним периодом. Наиболее востребованы они в мегаполисах: на Москву и Подмосковье приходится 41% от всех продаж, а на Санкт-Петербург — 8%. Такие препараты также часто покупают жители Казани, Нижнего Новгорода и Самары. Причём предпочитают твёрдые формы лекарств (70%), а не жидкие (30%).

По словам психотерапевта сервиса "СберЗдоровье" Виктора Нурдаева, гормональный фон пробуждает в нас желание осенью и зимой, когда солнечных дней значительно меньше, впасть в спячку.

"Всё потому, что в тёмное время суток вырабатывается мелатонин — так называемый гормон сна. В ясный же день в большем количестве выделяется серотонин. Благодаря этому люди чувствуют себя в приподнятом настроении, а значит, более активными. А солнечные лучи, например, попадая на сетчатку глаза, запускают в организме множество процессов, в том числе помогают проснуться", — объяснил специалист.

Чтобы побороть сонливость, важно на постоянной основе соблюдать гигиену сна: не использовать гаджеты за два часа до него, создавать комфортную зону, которая будет ассоциироваться только с отдыхом, а также за четыре часа до отхода ко сну уделять внимание кардионагрузкам. Если же бессонница сохраняется на протяжении более четырёх недель, необходимо обратиться к специалистам по ментальному здоровью.