Судья, приговорившая Бута в США, считает его бизнесменом, а не террористом

"На последней встрече агент сказал [Буту]: "Вы понимаете, что это оружие будет использоваться для убийства американцев?" — и он сказал: "Да, я понимаю это. И я согласен, они и мои враги". Так что он сказал это на записи. Он сказал: "Это и мой враг тоже", — приводит слова Шейндлин РИА "Новости".