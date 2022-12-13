Судья, приговорившая Бута в США, считает его бизнесменом, а не террористом
Приговорившая Бута к тюрьме судья Шейндлин заявила, что не считает его террористом
Бывший окружной судья США Шира Шейндлин, приговорившая Виктора Бута к 25 годам тюрьмы, призналась, что считает россиянина бизнесменом, а не террористом. Она привела слова агента и осуждённого с последней встречи, её цитирует РИА "Новости".
"На последней встрече агент сказал [Буту]: "Вы понимаете, что это оружие будет использоваться для убийства американцев?" — и он сказал: "Да, я понимаю это. И я согласен, они и мои враги". Так что он сказал это на записи. Он сказал: "Это и мой враг тоже", — приводит слова Шейндлин РИА "Новости".
В ответ Бут "произнёс слова, но он сам не был террористом, который, как "Аль-Каида"*, влетает на самолёте во Всемирный торговый центр", добавила судья.
Напомним, что 8 декабря россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков. А уже 12 декабря лидер ЛДПР Леонид Слуцкий вручил Буту партийный билет. Сам новоиспечённый член ЛДПР заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру для участия в каких-либо выборах.
* Террористическая организация, деятельность в России запрещена Верховным судом.
АГН "Москва" / Пресс-служба ЛДПР