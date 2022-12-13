Звонки Зеленского лидерам G7 назвали "дипломатической суматохой"
Euractiv: Переговоры Зеленского с лидерами G7 говорят о "дипломатической суматохе"
Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с мировыми лидерами сигнализируют о "дипломатической суматохе" вокруг Киева. Об этом заявил обозреватель издания Euractiv Франческо Стати.
"Зеленский провёл переговоры с президентом США Джо Байденом, а также с лидерами Турции и Франции в воскресенье, 11 декабря, активизировав дипломатическую активность вокруг конфликта", — отметил автор.
Как указал обозреватель, несколько диалогов лидера Незалежной с политиками мирового уровня всего за один день — совсем не обычное явление и указывает на "суматоху".
Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что журнал Time наградил президента Украины Владимира Зеленского званием "Человек года" совершенно необоснованно, поскольку политик совершенно некомпетентен и ко всему прочему разделяет неонацистские взгляды. Бывший военный напомнил, что Зеленский в своём стремлении к власти закрыл все оппозиционные СМИ, пресёк работу всех политических партий, которые его не поддерживали, а уровень одобрения украинского лидера среди населения ещё до начала СВО не превышал 25%.
t.me / V_Zelenskiy_official