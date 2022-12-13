Звонки Зеленского лидерам G7 назвали "дипломатической суматохой"

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с мировыми лидерами сигнализируют о "дипломатической суматохе" вокруг Киева. Об этом заявил обозреватель издания Euractiv Франческо Стати.

"Зеленский провёл переговоры с президентом США Джо Байденом, а также с лидерами Турции и Франции в воскресенье, 11 декабря, активизировав дипломатическую активность вокруг конфликта", — отметил автор.

Как указал обозреватель, несколько диалогов лидера Незалежной с политиками мирового уровня всего за один день — совсем не обычное явление и указывает на "суматоху".