В Лондоне задержали китайского миллиардера из-за подозрения в подкупе чиновников из США
Китайский миллиардер Чжан Ли задержан лондонской полицией по обвинению в якобы подкупе чиновников из США. Об этом сказано в сообщении компании Guangzhou R&F Properties, председателем правления и гендиректором которой он является, в соцсети WeChat.
Согласно заявлению, Чжан Ли задержан по "ложному доносу" о том, что он организовал для подкупа в Китае банкет для руководителей департамента коммунальных служб Сан-Франциско и обеспечил их проживание в отеле. В компании пообещали "принять юридические меры" в отношении доноса.
Миллиардера отпустили под залог в 15 млн фунтов (около 18,4 млн долларов). Британский суд продолжает рассматривать возможную экстрадицию миллиардера в США. Как пишут китайские СМИ, благодаря взятке Чжан Ли получил торговый контракт в Калифорнии.
Ранее Лайф писал, что в Бельгии задержали четырёх депутатов по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022. Кроме того, за четыре дня полиция провела 20 обысков в здании Европарламента в Брюсселе на фоне этого скандала. Результаты обыска не раскрываются.
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